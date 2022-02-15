«أم القيوين الخيرية» تقدم مليوني درهم لـ 73 أسرة في 2021

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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قدمت جمعية أم القيوين الخيرية، مساعدات لـ 73 أسرة في 2021، بإجمالي مبلغ 2,091,000 درهم، كما استفاد من المساعدات، 22 أسرة من أصحاب الدخل المحدود، بمبلغ 618,000 درهم، إضافة إلى مساعدة 8 أسر من المطلقات والأرامل، بمبلغ 282,000 درهم، و11 أسرة أخرى من كبار المواطنين، بمبلغ 288,000 درهم، وعدد 10 من العاطلين عن العمل، بمبلغ 249,000، وكذلك تقديم المساعدات لـ 5 من أصحاب الهمم، بمبلغ 132,000 درهم، ومساعدات لـ 17 أسرة لمواطنات متزوجات من الأجانب، بمبلغ 522,000 درهم.

تعزيز

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، أن الجمعية منذ إنشائها، ماضية في تعزيز العلاقات التعاونية مع مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية، للنهوض بالأسر، والحالات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، خصوصاً الأسر المتعففة، وتلك التي من أصحاب الدخل المحدود، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

تعاون

وقال الشيخ مروان: إنه تحقيقاً لمفهوم التعاون المؤسسي بين المؤسسات والدوائر التي تسعى إلى تنمية وخدمة المجتمع، والارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين والمقيمين في إمارات الدولة، وضمان ذهاب أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها، ورفع مستوى المعيشة للفئات المستحقة، وصولاً بهم للحياة الكريمة، وبناء على اتفاقية التعاون في 2018، بين جمعية أم القيوين الخيرية، والأمين العام لصندوق الزكاة، عبد الله عقيدة المهيري، تم تبادل المعلومات الخاصة بالحالات الاقتصادية، لتخفيف أعباء المواطنين، وتيسير احتياجاتهم الضرورية، بخطى ثابتة ورؤى نافذة.

ثمرة

ومن جهته، أشاد عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية أم القيوين الخيرية، والتي كانت ثمرة من ثمار دعم وتوجيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم أم القيوين، الذي لم يدخر جهداً في دعم العمل الخيري والإنساني، مثمناً ما يقوم به الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، من جهد في دعم العمل الخيري والمجتمعي في الإمارة، معرباً عن آماله في أن تستمر الشراكة المتميزة مع جمعية أم القيوين الخيرية، في شتى مجالات العمل الزكوي في الإمارة.

قاعدة بيانات

ومن جانبه، أكد عيسى علي بولحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إن الجمعية لديها قاعدة بيانات لـ 3 آلاف أسرة، وتسعى دائماً لتلبية احتياجاتهم الضرورية، كما أن إدارة الجمعية، بصدد وضع خطط وإطلاق المبادرات الخيرية، التي تصب في صالح المحتاجين، وتلمس احتياجاتهم، والعمل على مساعدتهم، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد من الدول الأولى في العمل الخيري، ومبادراتها المستمرة خير شاهد على ذلك.

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