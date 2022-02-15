ابتكارات أمنية ذكية على منصة شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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عرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة العديد من الابتكارات الذكية، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولعل أبرزها دورية أمنية ذكية، يتم برمجتها بـ 4 لغات، كما تم إلحاقها بدوريات «إنجاد»، إضافة إلى ابتكار طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة مختلف أنواع الأجهزة، وابتكار كاميرا شخصية، يلبسها الشرطي مزودة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي، كما عرضت طالبات كلية التقنية في الشارقة في جناح الشرطة قفازاً ذكياً، يهدف إلى تسهيل عملية التفتيش فهو مزود بعدد من الحساسات، منها حساس دقات، وكاشف نبضات القلب.

وأكد المهندس سعود عبدالعزيز الشامسي من القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن شرطة الشارقة شاركت بالعديد من الابتكارات، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار حيث تم عرض ابتكار نظام البلاغات الأمنية الذكية، وتم تركيبه في دوريات «إنجاد»، وبإمكانه منح بيانات الدورية وموقعها وسرعتها واتجاه الدورية، وتم تزويد النظام بكاميرتين، أمامية وخلفية.

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