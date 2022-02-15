سعود بن سلطان القاسمي:دعم الابتكار يحقق التنمية المستدامة في الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

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زار الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وأسماء بن طليعة الأمينة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والتي تقام في كليات البنين في جامعة الشارقة من 14 وحتى 18 فبراير الجاري.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أهمية دعم الابتكار والإبداع في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن نهج الابتكار والإبداع الذي تسير عليه إمارة الشارقة ينطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يدعم الابتكار والإبداع والمبدعين ويوفر بيئة حاضنة لهم.

وتجول الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وأسماء بن طليعة في أروقة المعرض، واطلعا على أبرز الابتكارات التي نفذتها الجهات المشاركة ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، إذ تمثل هذه الابتكارات خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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