«شؤون المجلس الوطني» تنظم «المعرض المصغر للانتخابات»

المصدر: الشارقة - البيان

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تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وانطلاق فعالياته المواكبة لشهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2022»، تستعرض وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبالتعاون مع لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، مبادراتها المبتكرة التي تتضمن عدداً من المحاور النوعية والفريدة.

ويأتي ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض الابتكار المقام في جامعة الشارقة في الفترة من 14 وحتى 18 فبراير الجاري وبمبادرة «المعرض المصغر للانتخابات»، إذ حرصت الوزارة من خلاله على توظيف أفضل التقنيات الحديثة للارتقاء بمعرفة العملية الانتخابية وبالعمل البرلماني وإنجازاته، وتم استعراض نظام التصويت الإلكتروني، ورحلة العملية الانتخابية، وخريطة المراكز الانتخابية، ومبادرة «أنت في المجلس الوطني الاتحادي» بتقنية الواقع الافتراضي.

وبهذه المناسبة، قال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن مشاركة الوزارة في شهر الابتكار وتعاونها مع لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ينبثق من حرصها على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع الإمارة الباسمة لنشر ثقافة المشاركة السياسية في الإمارة، وذلك انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تمكين الشباب وتوفير جميع الأدوات التي تمكنهم من الإسهام الفاعل في مسيرة العمل البرلماني في الدولة.

وأضاف: إن شهر الإمارات للابتكار يعد فرصة كبيرة للوزارة ولمختلف الجهات الحكومية والخاصة لإبراز أهمية الابتكار في حياة الأفراد، ودوره في نقل المجتمعات وتحولها إلى واقع رقمي وتكنولوجي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دوره في تعزيز الابتكار وتحويله إلى ثقافة مجتمعية وأسلوب حياة، ولا سيما بين فئة الشباب الشريحة الأهم والتي يقع على عاتقها المسؤولية الكبيرة في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات.

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