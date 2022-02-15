ضبط 25 ألف دراجة نارية وهوائية مخالفة في الشارقة خلال 3 سنوات

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن هناك حرصاً على حياة الشباب ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث في الإمارة لتوفير الأمن والسكينة للمواطنين والمقيمين، كما أنه تم ضبط 25 ألف دراجة هوائية ونارية، منها 20 ألف دراجة هوائية خلال 3 سنوات يقودها بائعون جائلون، بالتعاون مع شركة «بيئة»، حيث يتم إعدام تلك الدراجات حتى لا تستخدم مرة أخرى، ومنها 5 آلاف دراجة نارية مخالفة في ذات الفترة، من تلك التي يستخدمها العمال وأغلبها في المناطق الصناعية، كما أن جميع تلك الدراجات يتم تدويرها من خلال «بيئة» بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، وفي 2021 تم إبعاد380 شخصاً من جنسيات مختلفة، منهم متجولون ومتسولون.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والذي أكد خلاله أنه منذ السادس عشر من الشهر الجاري أي خلال 5 أيام تم ضبط 13 دراجة نارية في منطقة ضاحية الرحمانية من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله لضبط الدراجات المخالفة،ودعا اللواء الشامسي سائقي الدراجات النارية إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، واتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز