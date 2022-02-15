حسن الشحي: 520 قضية صقلت خبرتي في العمل الجنائي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أكد النقيب خبير مساعد حسن عبد الله احمد الشحي من مسرح الجريمة في شرطة دبي أن انتقاله إلى أكثر من 520 قضية على مدار 11 عاماً صقل شخصيته ومنحه خبرة كبيرة في العمل الجنائي.

وأشار الشحي إلى حرصه على تطوير مهاراته العلمية والجنائية، في ظل التسهيلات والدعم الذي يحصل عليه من شرطة دبي، لافتاً إلى انه حاصل على الاعتماد الدولي في مسرح الجريمة، ودورات من (اف بي أي) كما انه حاصل على المركز الأول في دبلوم البحث الجنائي.

قضايا متنوعة

ونوه الشحي إلى أنه انتقل إلى قضايا متنوعة ومنها قضايا معقدة ساهمت في اكتسابه مهارات التحقيق المختلفة، ساهمت تلك الخبرة في وضع سيناريوهات لوقوع الجرائم وسرعة البت في القضايا إضافة إلى أن كافة القضايا التي عمل بها تبين أنها معلومة بفضل الأدلة الدامغة التي يتم رفعها من مسرح الجريمة وتتعامل معها باحترافية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وأشار إلى أن استخدام الأجهزة الحديثة والأساليب المتطورة في عمليات رفع الأدلة وحفظها وإصدار تقارير بها ساهم في تطبيق العدالة والقبض على المتهمين وإدانتهم.

مسرح الجريمة

وقال الشحي إنه ضمن آليات العمل في مسرح الجريمة عملية إعادة بناء مسرح الجريمة لربط الأحداث والأفعال التي وقعت في مسرح الجريمة والتعرف على تسلسلها من خلال تحليل أنماط الأدلة المادية المتحصلة من مسرح الجريمة ونتائج الفحوصات والمعلومات التي أسفرت عنها التحقيقات في القضية بطريقة علمية ومنهجية معتمدة في ذلك على الخبرات السابقة بالإضافة إلى التجارب العلمية.

وأضاف أنه شارك في دورة «المحاكاة التدريبي الافتراضي» التي تعمل على تدريب وتأهيل خبراء شرطة دبي للتعامل مع مسرح الجريمة وكافة التخصصات والعمليات الشرطية، إضافة إلى أن مشاركاته في العديد من المؤتمرات المتخصصة داخل وخارج الإمارات، منوهاً إلى أن مجال مسرح الجريمة يشهد تطورات مستمرة مما يعني أن التعلم لا ينتهي.

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