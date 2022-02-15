شرطة عجمان تطبق خدمة «الاستعلام عن سير البلاغ» الاستباقية

المصدر: (عجمان - البيان)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة الاستعلام عن سير البلاغ الاستباقية، وذلك تلبية لتطلعات المتعاملين وسعادتهم، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز إسعاد المتعاملين .

وقال المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، عضو فريق التحول الذكي للخدمات إن إطلاق خدمة الاستعلام عن سير البلاغ الاستباقية جاء لرصد فرص التحسين.أن خدمة الاستعلام عن سير البلاغ هي خدمة استباقية جاءت كمبادرة لتلبية رغبات المتعاملين وإسعادهم بشكل استباقي، وتنقسم إلى أربع خدمات فرعية منها خدمة الاستعلام عن البلاغات المالية، والاستعلام عن سير البلاغ، وإضافة إفادة لبلاغ مالي جنائي مروري، والإدلاء بمعلومة عن بلاغ سابق، أن إطلاق الخدمة أسهم بخفض عدد المراجعين إلى مراكز الشرطة بنسبة 31% .

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