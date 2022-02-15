7.41 ملايين راكب نقلتهم مواصلات رأس الخيمة 2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مركبات الهيئة نقلت 7 ملايين و416 ألف راكب خلال العام 2021، مقارنة بستة ملايين و131 ألفاً و845 راكباً خلال العام 2020، محققة نسبة زيادة 21% خلال عام 2021 مقارنة بالعام 2020، ونفذت مركبات الهيئة 4 ملايين و262 ألف رحلة خلال العام 2021، مقارنة بثلاثة ملايين و524 ألف رحلة خلال العام 2020.

مبادرات

وأضاف: انطلاقاً من رؤية حكومة رأس الخيمة 2030 واستراتيجية الهيئة 2020 ـ 2025، نفذت الهيئة عدداً من المبادرات لتعزيز جانب الاستدامة البيئية في منظومة النقل، حيث عملت الهيئة على تحويل أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة وإطلاق أول مركبتين أجرة كهربائيتين، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية للنقل العام والنقل البحري لتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي وتخفيض استخدام الوسائل الخاصة في التنقل، بالإضافة إلى توفير حلول نقل مصغرة «الدراجات والسكوترات الكهربائية».

35 %

وأشار إلى أن الهيئة خفضت الانبعاثات الكربونية الصادرة من مركبات الأجرة الهجينة بنسبة 35% مما أدى إلى خفض استخدام الوقود بنسبة 37% وتسعى الهيئة ضمن استراتيجيتها لتحويل 30% من أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات كهربائية في إمارة رأس الخيمة مع حلول العام 2030.

وأكد البلوشي، تسريع وتيرة الارتقاء بخدمات الهيئة وتوفير خيارات متنوعة للنقل لتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بما يسهل حركة التنقل وجودة الحياه بمناطق رأس الخيمة، حيث أطلقت الهيئة بالتعاون مع شركة «فينكس» خدمة تأجير الدراجات الهوائية الكهربائية، وتدير الهيئة ما يقارب 500 سكوتر كهربائي و40 دراجة كهربائية موزعة بالامارة .

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