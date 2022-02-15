«غراس الخير» برنامج تربوي لـ«إسلامية دبي»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة بإدارة التثقيف والتوجيه الديني، برنامجاً تربوياً بحلة جديدة يستهدف فيها الأبناء اليافعين من عمر 7 ـ 16 سنة، تحت عنوان «غراس الخير»، إذ شهد البرنامج إقبالاً واسعاً بتسجيل أكثر من 100 مشترك في أقل من 24 ساعة من إعلان إطلاقه، حيث يستند اسم البرنامج على غرس القيم والأخلاق الإسلامية في الأبناء بأسلوب تربوي ممتع ومفيد وترفيهي يعمل على توسيع وتعزيز المعارف والثقافة الإسلامية.

وفي هذا السياق، أكدت يسرى القعود، مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة أن البرنامج يهدف إلى بناء جيل متزن وفق أصول التربية الإسلامية من خلال أدوات وأنشطة متخصصة تنفذ من قبل متخصصين وأكفاء بالدائرة يستندون في برامجهم على إعداد نماذج تتلاءم والمتطلبات المعاصرة، مشيرة إلى أن الإقبال الواسع دليل على اهتمام الأسر بتعزيز وتطوير الجوانب الإيمانية والتربوية والفكرية والاجتماعية لدى أبنائهم، فضلاً عن ثقتهم ببرامج الدائرة المختلفة التي تسهم في صناعة جيل المستقبل ورقي الأفراد.

ويشتمل «غراس الخير» على 6 لقاءات تضم 50 مشاركاً في الدورة الواحدة، حيث يرتكز البرنامج على مجموعة من القيم التي تعكس أهم مقومات الثقافة التربوية الإسلامية من ضمنها الصدق والأمانة، الاعتزاز بالدين، الصحبة الصالحة، تحمل المسؤولية، الحذر والانتباه، والمواطنة الصالحة، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تتناسب والفئة المستهدفة كالجلسات الحوارية، والمسابقات والخواطر، التعلم باللعب كاستخدام ألواح المشي، والكرات، وتجميع الكنز وغيرها. ويضم البرنامج تعليم الفئة للأذان وإمامة المسلمين، وتنمية المهارات القيادية من خلال القصص الواقعية المؤثرة.

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