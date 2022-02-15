أطباء «توام» ينقذون طفلاً من أورام خطيرة

المصدر: العين - البيان

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أنقذ أطباء مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أكبر شبكة رعاية صحية في الدولة، حياة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد أن أزالوا عدة أورام من كليته ورئتيه وبطنه.

وراجع الطفل الفلبيني قسم الطوارئ في مستشفى توام، بعد أن واجه صعوبة في التنفس، حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود ورم في كليته اليسرى، انتشر إلى رئتيه.

ونظراً للطبيعة الحرجة لحالته، خضع الطفل لخطة علاج كيماوي فورية لمحاولة القضاء على الأورام، وبعد 6 أسابيع تحسنت حالته بشكل ملحوظ، وتم نقله إلى جناح أورام الأطفال بالمستشفى لتلقي المزيد من الرعاية الطبية، وإجراء المزيد من الفحوص.

وفي ضوء نتائج الفحوص اكتشف الأطباء أن عدداً من الأورام لا تزال نشطة؛ فقرروا إجراء عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، تكللت بالنجاح. وأكد الدكتور نجم أحمد محمد أحمد أوان، أخصائي أمراض الدم والأورام في المستشفى إن إنشاء مركز وحدة الأورام للأطفال يأتي في إطار العناية المتميزة التي توفرها «صحة» للأطفال، إذ يعد المركز أحد أفضل مراكز علاج السرطان المتخصصة في علاج أورام الأطفال في الدولة.

وقال الدكتور هلال متى، استشاري ورئيس جراحة الأطفال، في مستشفى توام، إنه تم إزالة الأورام من بطن الطفل بما في ذلك الجزء الذي يحيط بالأوعية، مؤكداً أن حالة الطفل تتحسن باستمرار.

وقالت والدة الطفل: إن الله تعالى سخر الأطباء في مستشفى توام لينقذوا حياة ابني، إذ كانت العملية ناجحة بفضل الله، ومن ثم بفضل فريق مستشفى توام، معربة عن امتنانها لهم على ما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة ابنها.

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