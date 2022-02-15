ورشة حكومة دبي تشارك في مبادرة «نظفوا المرموم»

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت ورشة حكومة دبي متمثلة بعدد من موظفيها في فعالية «نظفوا المرموم»، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية وهيئة الإمارات لسباق الخيل.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيف منطقة القدرة في إطار الحفاظ على نظافة البيئة الصحراوية من خلال جمع النفايات والعبوات البلاستيكية في هذا الموقع. واستمرت الفعالية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً، وشملت المبادرة عدداً من الفعاليات المرتبطة مثل مسابقة لجمع أغطية عبوات المياه البلاستيكية وفحوص طبية مجانية للمشاركين وتوفير قسائم لركوب الخيل والتدريب على الفروسية وغيرها.

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