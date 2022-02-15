«إمداد» تشيد بقرار دبي بفرض تعرفة على الأكياس البلاستيكية

المصدر: (دبي - البيان)

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رحب جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، بقرار حكومة دبي بفرض تعرفة على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد قائلاً «نحن نضع الاستدامة في مقدمة أولوياتنا، وفي صميم فلسفتنا وعملياتنا التجارية.

ومن هذا المنطلق، فنحن نرحب بالمبادرة الجديدة لحكومة دبي التي تشكل خطوة مهمة نحو حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في غضون عامين. وما من شكٍ أن هذا الإعلان التاريخي يعكس التزام دولة الإمارات بأن تكون في طليعة دول العالم المساهمة في التصدي لظاهرة تغير المناخ من خلال الحد من النفايات البلاستيكية، والانتقال إلى نظام الاقتصاد الدائري عبر تعزيز الحياة الحضرية المستدامة. وسنعمل في إمداد على دعم هذه المبادرة بكل قدراتنا، ونتطلع قدماً للعمل مع المنشآت التي تشاركنا هذا التوجه من أجل نشر الوعي بهذه القضية، وتثقيف المجتمعات التي نعمل فيها».

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