7 جوائز لـ«المعاشات» في برنامج التصنيف العالمي للهندسة الرقمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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فازت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بسبع من جوائز ICMG العالمية ويعد هذا الفوز تكليلاً لجهود الهيئة في تطوير برنامج التحول الرقمي الجديد الذي يركز على المتعامل وتحسين نماذج الأعمال المقدمة له، ويعتبر هذا التصنيف الذي حظيت به الهيئة الأفضل في تاريخ الجائزة، حيث إنها المؤسسة الوحيدة في العالم التي تفوز بسبع جوائز دفعة واحدة في برنامج التصنيف العالمي للهندسة الرقمية لجوائز ICMG منذ 15 عاماً.

جائزة التميز

وأوضحت الهيئة أنه خلال (5) جولات من التقييم شملت نحو (219) برنامجاً مقدماً من نحو (27) دولة، منهم (16) مؤسسة إماراتية، تم تحليل البرامج بدقة وعناية فائقة وفق (300) معيار دولي من قبل فريق عالمي من الخبراء المتخصصين في مجال الهندسة الرقمية وغيرها من خلال الجولات التي امتدت على مدار (6) أشهر، واختتمت بالجولة السادسة والأخيرة في 11 فبراير 2022 في نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية، وأسفرت عن حصول الهيئة على جائزة التميز العالمية في سبع فئات مختلفة هي الهندسة الرقمية، ومنهجية التحول الرقمي، وإدارة التحول الرقمي، والتحول الرقمي، والتركيز على العملاء والتميز، وأفضل هندسة رقمية في الحكومة الاتحادية، وتقنيات السحابة الرقمية.

طريقة فريدة

وبهذه المناسبة قال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة «إنه لشرف كبير أن يتم الاعتراف بالهيئة كأول مؤسسة في العالم تحصل على سبع جوائز عالمية عن برنامج التحول الرقمي الخاص بها ونماذج الأعمال الموجهة للمتعاملين، والتي تتوافق مع توجه الحكومة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية .

وأضاف الهاملي «اليوم نحن فخورون برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وإبراز الهيئة كنموذج لتقديم خدمات التقاعد والمعاشات بطريقة فريدة من نوعها ورائدة في المنطقة».

وأضاف الهاملي «لم تكن هذه الجائزة ممكنة لولا الدعم الذي تلقيناه من شركائنا الاستراتيجيين في الدولة والذين عملوا جنباً إلى جنب مع فريق الهيئة المؤهل الذي يتمتع بخبرة عالية ومنهجية مميزة».

إنجاز

قال سونيل جها الرئيس التنفيذي في ICMG International LLC» خلال 15 عاماً من تاريخ جوائز (ICMG) لم يحصل أحد على سبع جوائز عالمية في نفس العام، وكان أكبر معدل للفوز لمؤسسة واحدة هو خمس جوائز، وهذا الفوز سيشجع بقية المؤسسات في المستقبل على محاولة تخطي هذا الإنجاز الذي أظهرت فيه الهيئة نضجاً وتطوراً متقدماً في عملها بشكل يمثل إنجازاً يحتذى به للمؤسسات الأخرى.

الجدير بالذكر أن الهيئة تقدم خدماتها لنحو (137,000) مؤمن عليه ومتقاعد ومستحق ونحو (7000) جهة حكومية ومحلية وخاصة في الدولة.

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