مكتشفات أثرية في الشارقة تغيّر أفكاراً سائدة

المصدر: وام

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كشف فريق دولي من الباحثين من هيئة الشارقة للآثار وجامعات توبنغن وفرايبورغ وأكسفورد بروكس عن نتائج جديدة مذهلة تظهر أن البشر من العصر الحجري القديم استوطنوا بشكل متكرر موقع المأوى الصخري في جبل فايا في جنوب شبه الجزيرة العربية بين 120 ألفاً و210 آلاف سنة مضت.

وقد غيرت هذه المكتشفات الجديدة الأفكار السائدة سابقاً حول متى وكيف انتقل البشر لأول مرة إلى شبه الجزيرة العربية من إفريقيا.

ويقع جبل فايا في إمارة الشارقة، وهو أحد أهم مواقع العصر الحجري القديم في شبه الجزيرة العربية، حيث كشفت عمليات التنقيب الأثري في عام 2009 عن وجود استيطان بشري يعود إلى 125000 عام، ما يجعله أقدم موقع بشري معروف في شبه الجزيرة العربية.

وتشير البيانات الأثرية الجديدة من جبل فايا، التي نُشرت في التقارير العلمية، إلى أن الاستيطان البشري في جنوب الجزيرة العربية حدث في ظل جملة غير متوقعة من الظروف المناخية وقبل ذلك بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

وكان من المعتقد سابقاً أن شبه الجزيرة العربية كانت مغلقة أمام البشر في عصور ما قبل التاريخ خلال مراحل المناخ الجاف، وأن البشر اضطروا إلى الانتظار لفترات من الظروف المناخية الأكثر رطوبة من أجل التوسع في المنطقة، وتتعارض النتائج الجديدة مع هذا الرأي، وتظهر أن البشر كانوا أكثر قدرة على التكيف مما كان يُعتقد سابقاً ولا يعتمدون على فترات طويلة من الظروف المناخية المواتية للازدهار.

وباستخدام مجموعة متطورة من التقنيات الأثرية والمناخية القديمة وتقنيات التأريخ تمكن الفريق من إعادة بناء أربع مراحل متميزة من الاستيطان البشري بين 120 ألفاً و210 آلاف سنة ماضية.

ويوضح هذا بشكل حاسم أن البشر قاموا باستيطان الموقع خلال الظروف المناخية الجافة والرطبة ما يمثل تحدياً للأفكار السابقة حول متى كان بإمكان البشر وما لا يمكنهم استيطان المواقع العربية خلال العصر الحجري القديم، ويفتح إمكانية أن تقدم شبه الجزيرة العربية المزيد من الأدلة على رحلة الإنسان خارج إفريقيا خلال مراحل الجفاف.

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