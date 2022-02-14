50 ألف درهم غرامة حفر الآبار من دون ترخيص في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

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أكدت ميثاء جاسم شافي، مديرة بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا، أن البلدية ستتصدى بكل حزم، وتقوم برصد وتحرير مخالفات رادعة لحفر آبار من دون ترخيص أو رمي مخلفاتها بشكل عشوائي؛ إذ تبدأ الغرامة من 500 درهم إلى 50 ألف درهم حداً أقصى.

وبينت أن الدائرة رصدت أخيراً بناء آبار في المزارع والمنازل من دون ترخيص ورمي مخلفاتها في المناطق البرية التابعة لفلج المعلا، مشيرةً إلى أن هناك شركات وأفراداً يستغلون أوقات الإجازات وفترات الليل لإنجاز أعمال حفر الآبار وغيرها من الأعمال الغير مصرح بها.

وذكرت أن الشركات أو الأشخاص الذين يحفرون آباراً من دون ترخيص لمزارعهم أو في بيوتهم، وقد يستخدمونها لأغراض تجارية، يستنزفون بذلك المياه الجوفية ويحدثون خللاً في توازن الطبيعة، ما يترتب عليه انخفاض حاد في منسوب المياه الجوفية، وزيادة ملوحة المياه، من خلال تغير نوعية المياه الجوفية، وارتفاع نسبة الملوحة، مشيرةً إلى أن نسبة استدامة المياه العذبة تصبح منخفضة جداً، وبالتالي لن تتوافر للأجيال القادمة.

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