تسليم 193 مسكناً للمواطنين المستفيدين من قرار "سداد فرق القيمة" في "مجمع بطين السمر " برأس الخيمة

المصدر: وام

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أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل وفق مستهدفات حكومة المستقبل وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الإسكان في مقدمة الخدمات الأساسية والأولويات الرئيسية التي تمثل حقاً من حقوق أبناء وبنات الإمارات لافتا إلى أن الإسكان الحكومي يأتي على رأس الأجندة الحكومية وأن توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير مستقبل مشرق لهم سيبقى بوصلة العمل للخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال حضور معاليه تسليم 193 مسكناً جديداً للمستفيدين من فئة المنح ضمن "مجمع بطين السمر " بإمارة رأس الخيمة ممن انطبق عليهم قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المستفيدين من المجمعات السكنية من سداد فرق القيمة بين المنحة الصادرة من برنامج الشيخ زايد للإسكان وقيمة المسكن ضمن المجمعات السكنية للقرارات الصادرة خلال الأعوام السابقة .

وسيتبع ذلك تسليم 96 مسكنا ضمن "مجمع السيوح"في إمارة الشارقة خلال العام الحالي.. بينما سبق وأن سلمت الوزارة 64 مسكناً من ذات الفئة ضمن "مجمع الخوانيج" بدبي و53 بـ "مجمع محمد بن زايد" في عجمان ليصل المجموع الإجمالي للمساكن التي تم تسليمها 406 مساكن بتكلفة 400 مليون درهم .

وقال معالي سهيل المزروعي إن قرار إعفاء المستفيدين من سداد الفرق يهدف إلى التخفيف على المواطنين وتسليمهم مساكنهم بأسرع وقت للإستفادة منها عبر حياة كريمة ومسكن ملائم يلبي احتياجات الأسر المواطنة والإرتقاء بجودة حياتهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وإدخال السعادة إلى قلوبهم موضحاً أن وثيقة "مبادئ الخمسين" ومشاريع الخمسين حددت نهج الإمارات وخطى الدولة للمستقبل والتي بدورها افردت الكثير للتنمية الشاملة حيث وضعت تطوير مناطق الدولة كافة عمرانياً وتنموياً واقتصادياً كأولوية قصوى بإعتبارها الطريق الأكثر فعالية في ترسيخ وتقوية اتحاد دولة الإمارات مؤكدا أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان تدرك حجم المسؤولية ونعمل بجد وإخلاص لمواصلة مسيرة الإنجازات الطموحة.

وأضاف معاليه أن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال إنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين تترجم الرؤية المتكاملة للنموذج التنموي الشامل والمستدام الذي يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات الحكومية وإن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يتلاءم مع احتياجات مواطني الدولة المستقبلية وتمليكهم وحدات عصرية تناسب بيئتهم المحلية بما يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم يُشكّل أولويّة في سياسة دولة الإمارات وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة.

بدورها أكدت سعادة المهندسة جميلة الفندي مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن "مجمع بطين السمر" برأس الخيمة الذي يقع بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات تم تنفيذه على ثلاث مراحل حيث يضم 960 مسكناً و ويتكون من ثلاث مجموعات تضم ستة نماذج سكنية مختلفة بواجهات متنوعة.

وذكرت أن السكنية في المجمع تتكون من غرف نوم تتراوح بين اثنتين إلى أربع غرف وتتنوع النماذج السكنية المستخدمة فيه من نمط واجهات معاصر وحديث مشيرة إلى أن المساكن تمتاز بقابليتها للتوسعة الرأسية والأفقية و تم اختيار مواصفات ذات جودة ومستوى عال في البناء يسهم في استدامة المساكن مؤكدة أن مجمع "بطين السمر" يعد من المشروعات الحيوية المتكاملة حيث يضم جميع الخدمات والبنية التحتية التي تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل فضلا عن قربه من أحدث شبكات الطرق على مستوى الدول.وتوفيره مساحات اجتماعية متنوعة للساكنين .

ونوهت الفندي بأن المجمع يلبي جميع اشتراطات الإستدامة حيث اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان مفهوم الأبنية الذكية خلال مراحل التنفيذ والهادفة إلى تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر الذي تتبناه الدولة موضحة أنه تم أثناء عملية توزيع وتخصيص المساكن للمستفيدين مراعاة التلاحم المجتمعي والقرابة الأسرية كما أن الوزارة حرصت على أخذ رأي المواطنين المستفيدين عند حاجتها لإتخاذ أي من القرارات التنفيذية والتشغيلية للمساكن الحكومية من حيث التصاميم والمخططات والإحتياجات وغيرها ما ساهم في توفير مساكن عصرية تلبي احتياجات وتطلعات كل أسرة مواطنة مستفيدة.

بدورهم ثمن عدد من المستفيدين الذين تسلموا مساكنهم الجديدة وشملهم قرار مجلس الوزراء - الذي يقضي بإعفاء المستفيدين من المجمعات السكنية من سداد فرق القيمة بين المنحة الصادرة من برنامج الشيخ زايد للإسكان وقيمة المسكن ضمن المجمعات السكنية - حرص القيادة الرشيدة بدولة الإمارات على توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن وإسعادهم وتحقق لهم الاستقرار الأسري والحياة الكريمة .

يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان أعلنت في وقت سابق إعفاء 406 مواطنين من المستفيدين من الأحياء السكنية التي تنفذها من سداد فرق القيمة بين المنحة الصادرة من البرنامج وقيمة المسكن ضمن المجمعات السكنية للقرارات الصادرة خلال الأعوام السابقة بقيمة 75.6 مليون درهم.

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