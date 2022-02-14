الروبوت صوفيا ضيفة أضخم مؤتمر ذكي للمدققين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي لاستضافة صوفيا، أول مواطن روبوتي بشري حقيقي في العالم المرة الأولى في مجال التدقيق الداخلي، وذلك على هامش أعمال الدورة العشرين للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي والذي يعد أضخم مؤتمر ذكي للمدققين الداخليين. ويقام من 7 ولغاية 9 مارس المقبل.

وستجري صوفيا جلسة تفاعلية عن مستقبل الذكاء الاصطناعي بعنوان «الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي»، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي تستضيفه جمعية المدققين الداخليين في الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان «الثورة والتحول على صعيد التدقيق الداخلي».

وأصبحت صوفيا أول مواطن روبوتي في العالم بعدما منحتها السعودية جنسيتها في أكتوبر من عام 2017، وعمل المنظمون على تسهيل وجود صوفيا في أعمال المؤتمر الذكي رمزاً لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

وقال عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالإمارات: فخورون وسعداء بتقديم صوفيا هنا في دبي المرة الأولى بهدف تسليط الضوء على الحتمية والضرورة الملحة للابتكار التكنولوجي في المهن كافة، وهو الأمر الذي يتسق مع إنجازات الإمارات. وقد اخترنا عنوان المؤتمر «الثورة والتحول على صعيد التدقيق الداخلي» بهدف إبهار عقول المدققين الداخليين في العالم.

وأضاف: يكمن التحدي الذي يواجه المدققين الداخليين اليوم في التطور التكنولوجي، وأولئك الذين يفشلون في مواكبة ذلك سيصبحون خارج السياق وسيعفو عليهم الزمن، وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للمستقبل وأن يصبحوا أذكياء على الصعيد الرقمي في هذه الحقبة التي تتميز بالذكاء الاصطناعي وتقنية بلوك تشين والروبوتات، وسيكون من شأن المؤتمر أن يمكنهم من الانطلاق في رحلة تعليمية غنية بالأفكار الثاقبة عن الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه مهنة التدقيق الداخلي في الـ20-30 سنة المقبلة.

ويوفر المؤتمر فرصة للحصول على أكثر من 22 اعتماداً للتعليم المهني المستمر، وذلك لتعزيز عملية تطورهم المهني. وسيحظى المشاركون بفرصة التعلم من أكثر من 40 متحدثاً وقائداً ومؤلفاً دولياً سيشاركون تجاربهم وأفضل الممارسات والاتجاهات ودراسات الحالة، وذلك عبر أكثر من 44 جلسة يديرها بعض من أكبر الأسماء في مجال التدقيق الداخلي.

كما سيوفر المؤتمر عوامل جذب خاصة تتمثل ببعض المتحدثين البارزين مثل تيري كاتلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيولوجي لابس الكندية والقرصان ذي القبعة البيضاء، والذي سيعقد جلسة بعنوان «أسرار من الداخل عن كيفية دخول القراصنة، ولماذا؟». وسيتحدث جوردان بلفورت، المؤلف الأمريكي والمتحدث التحفيزي عن «النقاط الرئيسة الخمس لكي تصبح منجز صفقات من الطراز العالمي».

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