أطباء مستشفى توام ينقذون طفلاً عانى من انتشار الأورام في جسمه

المصدر: العين - البيان

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أنقذ أطباء مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حياة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد أن أزالوا عدة أورام من كليته ورئتيه وبطنه.

وراجع الطفل الفلبيني قسم الطوارئ في مستشفى توام، بعد أن واجه صعوبة في التنفس، حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود ورم في كليته اليسرى، انتشر إلى رئتيه.

ونظراً للطبيعة الحرجة لحالته، خضع الطفل لخطة علاج كيماوي فورية لمحاولة القضاء على الأورام، وبعد 6 أسابيع تحسنت حالته بشكل ملحوظ، وتم نقله إلى جناح أورام الأطفال بالمستشفى لتلقي المزيد من الرعاية الطبية، وإجراء المزيد من الفحوص.

وفي ضوء نتائج الفحوص اكتشف الأطباء أن عدداً من الأورام لا تزال نشطة؛ فقرروا إجراء عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، تكللت بالنجاح، وتمكن الأطباء على اثرها من إزالة جميع الأورام في الكلى وجميع الأورام المحيطة بالأوعية، وداخل الوريد الرئيسي في البطن.

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