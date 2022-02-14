شرطة الشارقة تبتكر دورية ذكية وقفازاً يكشف نبضات القلب

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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عرضت القيادة العامة لشرطة الشارقة العديد من الابتكارات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، ولعل أبرزها دورية أمنية ذكية يم برمجتها ب 4 لغات ، كما تم الحاقها بدوريات ( انجاد ) ، اضافة الى ابتكار طابعة ثلاثية الابعاد لطباعة مختلف أنواع الاجهزة ، وابتكار كاميرا شخصية يلبسها الشرطي مزودة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي ، كما عرضت طالبات كلية التقنية في الشارقة في جناح الشرطة قفازا ذكيا يهدف الى تسهيل عملية التفتيش وتقليل الاختراعات في المناطق الأمنية وكشف المعادن ، فهو مزود بعدد من الحساسات ، منها حساس دقات وكاشف نبضات القلب .

وأكد المهندس سعود عبدالعزيز الشامسي من القيادة العامة لشرطة الشارقة أن شرطة السارقة شاركت بالعديد من الابتكارات ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمبنى كليات البنين في جامعة الشارقة ، فتم عرض ابتكار نظام البلاغات الامنية الذكية ، وتم تركيبه في دوريات ( انجاد ) ، وبإمكانه منح بيانات الدورية وموقعها وسرعتها واتجاه الدورية ، تم تزويد النظام بكاميرتين احداهما أمامية والأخرى خلفية تبين واجهة الدورية وما يحدث خلفها ، كما من خلال النظام يمكن معرفة الحوادث التي وقعت وأماكن الزحمة ومنطقة عرقلة الحركة المرورية ، كما تم ربط النظام بغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بهدف توجيه الدورية في أماكن اختصاصها ، فاذا ما خرجت الدورية خارج منطقة اختصاصها يتم ابلاغ قائد الدورية للرجوع الى مكانه ، تم استخدام 4 لغات برمجة في النظام المبتكر ، وتم العمل فيه وتطويره ما يقارب العام .

طباعة

وقال انه تم عرض طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم لطباعة مختلف أنواع الاجهزة ، حيث يتم استخدام افضل التقنيات في المجال الأمني ، اضافة الى ابتكار كاميرا شخصية يلبسها المنتسب للشرطة في حال احتكاكه مع الجمهور ، فتسجل ما يدور من محادثات صوت وصورة ، كما تم تزويدها بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي ، فهي عالية الوضوح ومزودة بمايكرفون، فتمكن الشرطي من نقل ما يدور الى غرفة العمليات ، فتبين موقعه وزمن الوصول اليه .

اختراقات

من جهتها أكدت بدور عبدالحميد طالبة بكلية تقنية المعلومات بالشارقة أنه تم عرض مشروع ( القفاز الذكي )، وهو مشروع مقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة ، ويهدف الى تسهيل عملية التفتيش وتقليل الاختراعات في المناطق الأمنية وكشف المعادن ، فهو مزود بعدد من الحساسات ، منها حساس دقات وكاشف نبضات القلب ، كما تم تزويد بكاميرا بإمكانها تحديد هوية النزيل ، اضافة الى تسجيل كافة بياناته .



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