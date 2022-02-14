نجاح أول عملية لجراحة القلب بالفتوحات الصغيرة في دبي

المصدر: دبي -عماد. عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إنجازٍ طبّيّ متميّز لدولة الامارات بشكل عام ومركز كليمنصو الطبي في دبي، بشكل خاص أجريت بنجاح ولأوّل مرة في منطقة الشرق الأوسط عملية لتغيير شرايين القلب بالفتوحات الصغيرة، لمريضٍ يبلغ من العمر 60 عاماً.

وقال الدكتور فوزي الصفدي، استشاري جراحة القلب في مستشفى المركز ، الذي أجري العملية : تتميّز تقنية الفتوحات الصغيرة الحديثة في عمليات القلب بكفاءةٍ وفاعليةٍ عالية، ولا تستدعي اللجوء إلى إجراء شقٍّ كبير في منطقة الصدر ونشر العظام، بالإضافة إلى ذلك، تقلّل هذه التقنية من التوتر والخوف لدى المريض قبل العملية، وتخفّف بشكلٍ كبير من نسبة الالتهابات والمضاعفات التي تلي العملية وتساعد على التعافي السريع ، كما ان الفتحات الصغيرة تراعي الناحية الجمالية عند النساء.

وأكد الدكتور الصفدي في تصريح خاص لـ "البيان "أنّه يمكن تطبيق هذه الثورة الطبية على 95% من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين، ولا تتعدى فترة الشفاء أكثر من بضعة أيام، ويستطيع المريض الرجوع إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين على الأكثر.

وأوضح أن العملية أجريت لمريض عربي وتماثل للشفاء دون حدوث أي مضاعفات.

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