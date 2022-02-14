اللجنة العلمية تناقش أجندة الكونجرس العالمي للإعلام 2022

المصدر: وام

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عقدت اللجنة العلمية للكونجرس العالمي للإعلام 2022 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماعاً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض لمناقشة الجوانب العلمية المتعلقة بحلقات النقاش والندوات والأوراق العلمية المدرجة على أعمال الكونجرس إضافة إلى بحث ما تم إنجازه ضمن المهام المنوطة باللجنة.

تناول الاجتماع - الذي عقد برئاسة سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام و بحضور أعضاء اللجنة العلمية - محاور الخطة العلمية للكونجرس و أفضل الأساليب العلمية التي تسهم في تحقيق أهداف الكونجرس تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة و مكانة الإمارات بمجال صناعة الإعلام بصنوفه المختلفة والقائم على الابتكار والإبداع و التكنولوجيا المتطورة والشراكات الفاعلة بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة كافة.

وأقرت اللجنة العلمية للكونجرس العالمي للإعلام 2022 الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 ما تم مناقشته من برامج وخطط علمية خلال اجتماعها السابق إضافة إلى مناقشة آلية إعداد سجل علمي رقمي للكونجرس و دراسة طلبات المشاركة و الجلسات و الفعاليات المصاحبة للحدث و وضع برامج زمنية لها.

وأشادت اللجنة بالاهتمام الكبير من قبل المؤسسات والوكالات الإعلامية على مستوى العالم بالمشاركة في الحدث.

يركز " الكونجرس العالمي للإعلام 2022 " على عدد من المحاور و الموضوعات و القضايا الرئيسية من بينها التواصل الرقمي و أثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر و دمج التقنيات المتقدمة و الابتكار في قطاع الإعلام.

و تستضيف أعمال الكونجرس سلسلة من الحوارات و تشهد إطلاق ابتكارات جديدة و ورش عمل تفاعلية و جلسات نقاشية إلى جانب تخصيص عدد من المناطق لعقد اجتماعات ثنائية بين مختلف المشاركين على هامش الفعالية التي ستضم مجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة و التلفزيون و الإنترنت و التواصل الاجتماعي و المؤثرين العالميين.

جدير بالذكر أن " الكونجرس العالمي للإعلام 2022 " تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بتعاون استراتيجي مع وكالة أنباء الإمارات "وام" في العاصمة أبوظبي.



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