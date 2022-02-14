عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية بنجلاديش في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن وزير خارجية جمهورية بنجلاديش وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض سموه ومعالي الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن مشاركة جمهورية بنجلاديش في إكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث العالمي في تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات مثمرة بين الدول المشاركة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن .. مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه أكد معالي الدكتور أبو الكلام عبد المؤمن نجاح دولة الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 بتميز وإبهار كبيرين .. معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

كما أشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء .. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

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