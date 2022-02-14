مستشفى جديد لـ "السعودي الألماني" في دبي بـ450 مليون درهم

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني، أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عزمها افتتاح مستشفى جديد يضم 200 سريرا في منطقة مردف بدبي بقيمة 450 مليون درهم.

وقالت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة: من المخطط أن يتم افتتاح المشروع العام المقبل، مشيرة الى أن المستشفى يضم 200 سريرا وسيقدم خدماته بأحدث التقنيات والمعدات الطبية والخبرة الرقمية لتعزيز الرعاية الطبية للمرضى وتقديم أفضل خدمات صحية لهم.

وتابعت: بإفتتاح المستشفى في منطقة مردف سيكون لدى مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات 6 مستشفيات إضافة الى 3 مراكز تخصصية من المتوقع افتتاحها نهاية العام الجاري.

وأكدت الدكتورة ريم أن القطاع الصحي بالإمارات يملك مقومات كبيرة وبنية تحتية متميزة، مشيرة إلى أن الإمارات تعد وجهة جاذبة للاستثمارات، خصوصا الصحية، بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار شامل على كافة المستويات.

وذكرت أن العالم يتجه حاليا إلى تطبيق انظمة الرعاية عن بعد والأنظمة الطبية التكنولوجية الحديثة، وهو ما تدعمه الجهات الصحية في الإمارات، وتحرص على تطبيقه مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، حيث يتم ادخال التكنولوجيا الطبية المتميزة في كافة خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم المعايير الطبية بكفاءة عالية ومنح المرضى امكانية الوصول لجميع الخبرات الطبية بطريقة دقيقة وسريعة وفعالة.

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