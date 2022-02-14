انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم في مبنى كليات البنين بجامعة الشارقة، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ومن ضمنها المنتدى الافتراضي «الشارقة تبتكر»، الذي يسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه مؤسسات وجهات حكومة دولة الإمارات من أفكار وابتكارات تسهم في ترسيخ مكانة الدولة منصة ترحب بكل المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات.

وعملت لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، برئاسة أحمد السويدي رئيس اللجنة، على تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل عن الابتكار، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة التي تعرض أحدث ابتكاراتها وأفكارها.

منتدى افتراضي

وينطلق المنتدى الافتراضي «الشارقة تبتكر» الإثنين عبر منصة افتراضية على الرابط التالي:

https://ec.shj .ae/shj-innovates في تمام العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة والنصف صباحاً.

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