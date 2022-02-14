«صحة دبي» تستعرض أحدث تقنيات التدريب الطبي

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والبحوث ضمن مشاركتها في فعاليات «الإمارات تبتكر 2022» في مقر «إكسبو 2020 دبي» أحدث التقنيات المستخدمة في التدريب الطبي المهني من خلال جهاز «فيرتي» الذي يعرض واقعاً افتراضياً لتدريب مقدمي الرعاية الصحية على مختلف المهارات والممارسات الطبية وتقييم وتحسين وتطوير قدرات الأطباء عبر قصص تفاعلية مدروسة بالتعاون مع شركة تراي سي.

يتميز جهاز الواقع الافتراضي «فيرتي» بتقديم محتوى تعليمي ثنائي الأبعاد يوفر تجربة تحاكي الواقع بهدف تمكين الأطباء المتدربين من التعامل مع مختلف السيناريوهات الواقعية المختلفة للمرضى.

أهمية

وأكدت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والبحوث بهيئة الصحة بدبي أهمية هذه التقنية ودورها الفاعل في تعزيز برامج التعليم الطبي.

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