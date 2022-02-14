متحف المستقبل يبدأ توفير تذاكره اليومية للجمهور عبر موقعه الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أعلن متحف المستقبل في دبي بدء بيع تذاكره على الموقع الإلكتروني لمتحف المستقبل www.motf.ae، اعتباراً من أمس لجميع الراغبين بالتعرّف على التجارب الملهمة غير المسبوقة، التي يقدمها لزواره وترسم ملامح مستقبل البشرية ومجتمعات الغد الذكية والمستدامة في المتحف الأول من نوعه على مستوى العالم.

وتوفر التذاكر لزوار المتحف مدخلاً لتجارب ملهمة، تأخذهم في رحلة غامرة، للمشاركة في تصميم المستقبل والمساهمة في بناء مجتمعات ذكية مستدامة وترسيخ قيم التفاؤل والإيجابية، وأخذ زمام المبادرة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

ويختار حاملو التذاكر اليومية الفترة الزمنية المناسبة لهم للزيارة؛ حسب التوفر، وضمن ساعات عمل المتحف الممتدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك لتنظيم تدفق الزوار، وضمان حصولهم على أفضل تجربة أثناء زيارتهم، فيما يفتح أبوابه للجميع من مختلف الفئات والاهتمامات، ليأخذ ضيوفه في رحلة لاستكشاف الذات وآفاق مستقبل أفضل للإنسان.

وتتوفر تذاكر متحف المستقبل بدءاً من 145 درهماً، فيما يتاح الدخول مجاناً للأطفال دون سن الثالثة، والذين يخصص لهم المتحف تجربة غامرة ممتعة مليئة بالمعرفة والترفيه في منطقة «أبطال المستقبل» في الطابق الأول.

كما يتاح لكبار المواطنين فوق سن 60 عاماً الدخول إلى متحف المستقبل دون مقابل، وكذلك أي من أصحاب الهمم مع مُرافق واحد. ويمثّل متحف المستقبل معرضاً دائماً لاستعراض جوانب مختلفة من مستقبل البشرية، وأهم التقنيات التي تنتظر البشرية في العقود المقبلة، كما يمثل المتحف مركزاً فكرياً عالمياً من نوع جديد، ويجسّد الخيال البشري النشط، الذي لا يتوقف عن الإبداع والابتكار.

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