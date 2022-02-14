المؤتمر الدولي 6 لإصابات وكسور العظام في دبي الخميس المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي المؤتمر الدولي السادس لجراحة العظام والكسور، الذي يعد أكبر تجمع إقليمي لأطباء الإصابات وكسور العظام بمشاركة 2500 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم، وذلك يوم الخميس المقبل في فندق «مريديان دبي».

وقال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى راشد رئيس المؤتمر: إن جائحة «كوفيد 19» أثرت على التجمعات العلمية، لكننا في دولة الإمارات استكملنا مسيرتنا وأداء مهمتنا تجاه قطاع جراحة العظام، والتي تعد من أكثر التخصصات المتطلبة للتعليم الطبي المستمر، مشيراً إلى أن المؤتمر سيمنح المشاركين به 21 ساعة معتمدة من هيئة الصحة بدبي لسد الفجوة التي حصلت خلال العامين الماضيين في التعليم الطبي، والذي يعتبر من أهم معايير تجديد الترخيص لمزاولة المهنة.

قيود

وأوضح أن تأثير الجائحة وما فرضته من قيود على السفر وإقامة المؤتمرات والورش التعليمية خلال السنتين الماضيتين أثر بشكل كبير على متابعة التعليم الطبي المستمر للكثير من الأطباء، لذا ارتأت إدارة المؤتمر هذا العام إقامة 8 ورش عمل تطبيقية على مدى أربعة أيام ستقام في نقل حي ومباشر لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الحضور للاستفادة والاطلاع على أحدث التقنيات في جراحة الإصابات والكسور لتطوير مهاراتهم الجراحية، لافتاً إلى أن مستشفى راشد يعد أول مركز تدريبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لجراحة الإصابات والكسور التي تتخذ من «دافوس» بسويسرا مقراً لها. وأشار الدكتور بلال اليافاوي إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض طبي مصاحب تشارك فيه 15 شركة عالمية من كبرى الشركات المتخصصة في جراحة العظام والمفاصل.

115

سيتم خلال المؤتمر تقديم 115 محاضرة من قبل 43 متحدثاً عالمياً حول مختلف الطرق الحديثة في التعامل مع جراحة العظام والكسور، موضحاً أنّ المؤتمر بات على مدى السنوات الخمس الماضية وجهة لجميع العاملين بقطاع طب وجراحة العظام من داخل الدولة وخارجها.

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