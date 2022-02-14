529 ألف معاملة رقمية أنجزتها «كهرباء الشارقة» 2021

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عدد 529328 معاملة رقمية، على بوابة الخدمات الإلكترونية والتطبيق الذكي خلال عام 2021، تضمنت الدفع الذكي للفاتورة، وتحديث الملف الشخصي للمشتركين، والتسجيل في البوابة الإلكترونية والتطبيق الذكي، وطلب توصيل الغاز، بمتوسط زيادة بلغت 2.34 %، مقارنة بعام 2020، كما تم استقبال قرابة 14,000 ألف طلب على خدمة تحت أمرك الرقمية، والتي تم إطلاقها في بداية 2021، وتختص بتزويد المشتركين بالخدمات الأساسية، مثل خدمة بدء وإغلاق حساب، وتغيير التعرفة، والمزيد من الخدمات، كما تم تسجيل عدد 36.542 ألف مستخدم جديد في خدمة حسابي مع على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة والتطبيق الذكي.

تحول رقمي

وأوضحت المهندسة فاطمة علي أصغر مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال، أن الهيئة تعمل على التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمشتركين، بهدف توفير وقتهم وجهدهم، وتشجيعهم على استخدام الطرق الإلكترونية، لإنهاء معاملاتهم، وتسديد فواتيرهم بسهولة ويسر وبأمان، حيث وفرت العديد من طرق الدفع الإلكتروني، تشمل الموقع الإلكتروني www.sewa.gov.ae، والتطبيق الذكي SEWA App، وماكينات اتصالات ومراكز الصرافة وماكينات الدفع الإلكتروني MBMA، وأكثر من 17 بنكاً.

نقلة نوعية

وأضافت أنه في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصال والأنظمة الداخلية، تعمل إدارة تقنية المعلومات والاتصال، على مواكبة التطور التكنولوجي، وإحداث نقلة نوعية، من خلال استخدام أفضل الأنظمة والتقنيات الحديثة لممارسة الأعمال، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وسرعة إنجاز المهام.

خدمات

أطلقت الادارة خلال عام 2021، عدداً من الخدمات الذكية والإلكترونية، شملت إطلاق التصميم الإلكتروني الجديد للفاتورة الخضراء على البريد الإلكتروني للعملاء، كما تم إضافتها إلى خدمة الرسائل النصية، للتمكن من تصفح الفاتورة بشكل مباشر، عند استقبالها على الهاتف المتحرك،وتم إطلاق خدمة الإيصال الرقمي عند دفع الفاتورة الشهرية عن طريق الرسائل النصية، وتم كذلك إطلاق خدمة شهادة عدم ممانعة لتوصيل التيار الكهربائيوغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز