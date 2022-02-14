«كهرباء دبي» تعزز شبكتها الذكية بـ 394 كيلومتراً من قنوات الألياف البصرية

المصدر: دبي - البيان

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انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تمديد 394 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال العام 2021، في مناطق مختلفة في دبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي قامت الهيئة بتمديدها منذ العام 2015 وحتى نهاية العام الماضي إلى 3275 كيلومترا.

وتسهم القنوات الخارجية في حماية وتوجيه كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات ونقل البيانات والعمليات عن بُعد، مما يعزز بنية الهيئة التحتية الخاصة بشبكة الألياف البصرية وشبكتها الذكية، ويدعم تسريع التحول الرقمي في الهيئة.

توسيع

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بها والتي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة، والمساهمة في تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية.

ويعتبر تطوير الألياف البصرية في البنية التحتية للهيئة جزءاً من مشروع (إنفرا X)، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية»، ذراع الهيئة الرقمي، بما يتيح تطبيق خدمة الرصد المرئي (VSaaS)، ومنصة الواجهة الافتراضية للمستخدم (Virtual Desktop Interface)، والمتوفرة عبر المنصة الرقمية لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع أيضاً لـ «ديوا الرقمية».

المدينة الأذكى

وأضاف معالي الطاير: «نسعى لجعل المستقبل واقعاً يعيشه سكان دبي، لتكون الإمارة المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادرة (دبي 10X) التي تهدف لأن تسبق مدينة دبي مدن العالم بعشر سنوات من خلال التقنيات الإحلالية المبتكرة. وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال«ديوا الرقمية»، التي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية، لتكون الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».

يذكر أن شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة تسهم في مساعدة مركز عمليات الشبكة لشركة (إنفرا X)- الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية- على توفير خدمات رقمية رائدة، ودعم الخدمات الذكية وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها «ديوا الرقمية» عبر مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية. كما تؤدي الشبكة دوراً مهماً في ضمان الاستمرار بتقديم خدمات الاتصالات المبتكرة ذات المعايير العالمية.

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