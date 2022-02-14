شرطة دبي تنظم ملتقى «الروح الإيجابية»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ملتقى «الروح الإيجابية» للأفراد المجتمع وذلك في حديقة إدارة الشؤون الرياضية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالإنابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالإنابة، أن الملتقى جاء بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي.

من جانبها، أشارت فاطمة بوحجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن الملتقى يأتي لترسخ الدور المجتمعي لشرطة دبي وشعورها بالمسؤولية تجاه النشء والأسرة بضرورة استثمار وقتهم لما في ذلك من أثر إيجابي في بناء شخصيتهم. ومن جهته أشار النقيب عوض مبارك إلى أن الملتقى تتضمن العديد من البرامج التوعوية ومحاضرات وورش عمل عن أضرار المخدرات وطرق الوقاية منها .

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