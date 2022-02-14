«زايد للثقافة»: 11363 مستفيداً من مشروع «إمارات التسامح»

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت دار زايد للثقافة الإسلامية، أن عدد المستفيدين من مشروع «إمارات التسامح»، بلغ 11363 مستفيداً خلال عام 2021، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدار، والمستندة إلى الهدف الاستراتيجي الثالث، احتضان مجتمع متلاحم متعدد الثقافات.

وأوضحت الدكتورة نضال محمد الطنيجي مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية، أن مشروع «إمارات التسامح»، استهدف طلبة الدار، وطلاب الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والأسر الإماراتية والمقيمة، ويهدف البرنامج إلى تمكين وتأهيل أفراد وفئات المجتمع، كي يكونوا طاقة إيجابية، تسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين فئات المجتمع المختلفة.

وأكدّت مساهمة هذا المشروع، في تعزيز قيمة التسامح، كقيمة أخلاقية سامية، لها أهميتها الكبيرة في مجتمع الإمارات، ما يسهم في بناء مجتمع متلاحم، مبني على التسامح واحترام الآخر.

وتضمن المشروع، تنفيذ سلسلة من المنتديات والمحاضرات وورش عمل وأنشطة تفاعلية، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الإصدارات التي تصب في مجال التسامح والتعايش، حيث بلغ عددها 40 إصداراً، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني لدار زايد للثقافة الإسلامية www.zhic.gov.ae، وبلغات عالمية، شملت الإنجليزية والصينية والتجالوج والروسية والفرنسية واللغة الأوردية.

وتناولت هذه الإصدارات محاور مختلفة، كان من بينها المعاني الإنسانية للتسامح، وإسهامات في تاريخ التسامح الإنساني، وثقافة التسامح، وتقبل التعدد الثقافي، وتطبيقاته في المجتمع.

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