عمار النعيمي يهنئ «دفاع مدني» عجمان على صدارة التمارين الاستراتيجية

المصدر: عجمان - وام

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هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني في عجمان ومنتسبي الإدارة على حصولهم على المركز الأول في التمارين الاستراتيجية على مستوى الدولة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 96.3 بالمئة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، العقيد رائد عبيد الزعابي وعدد من ضباط إدارة الدفاع المدني، مشيداً سموه بهذا الإنجاز الذي يدل على الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة وكل منتسبيها الذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى هذا الإنجاز التي يتشرف به كل أفراد الإدارة.

وقال سموه إن الفوز بالمركز الأول لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء، وبذل المزيد من الجهود ومواصلة التدريب والتأهيل لكل أفراد الإدارة سواء أكانوا ضباطاً أم أفراداً، داعياً العاملين في الدفاع المدني كافة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لتحقيق المزيد منها، خلال تكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة.

فخر

ومن جانبه، تقدم العقيد رائد الزعابي بالشكر والامتنان للقيادة، مؤكداً أن الفوز بالمركز الأول على مدى عامين متتاليين لم يأت إلا من خلال توجيهات ودعم ومساندة وتشجيع القيادة للحصول على المزيد من المراكز المتقدمة.

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