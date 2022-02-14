صقر غباش يزور المرضى الإماراتيين في لندن

المصدر: لندن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المرضى الإماراتيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى غريت أورموند ستريت ومركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة ومستشفى بورتلاند ومستشفي ويلينغتون في لندن، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد برلماني من المجلس إلى المملكة المتحدة.

وقال معالي صقر غباش: تأتي الزيارة للاطمئنان على المواطنين الإماراتيين الذين يتلقون العلاج خارج الدولة، في إطار حرص المجلس على التواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها، بما يمكن المجلس من تعزيز المشاركة المجتمعية وتجسيد دوره ممثلاً لشعب الاتحاد. وأكد معالي صقر غباش أن التواصل مع المواطنين أينما كانوا هو نهج قيادة دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصل هذا النهج القيادة الرشيدة للدولة.

وأكد أن قيادة الدولة الحكيمة والحكومة الرشيدة والمجلس الوطني الاتحادي يتشاركون في هدف واحد، أن تكون دولة الإمارات دائماً في الريادة، وأن يكون شعب الإمارات أسعد شعب على مستوى العالم.

ومن جانبهم، عبّر عدد من المرضى الإماراتيين عن شكرهم وتقديرهم لوفد المجلس الوطني الاتحادي على حرصه على زيارتهم والاطلاع على أحوالهم والاطمئنان على أوضاعهم الطبية، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز