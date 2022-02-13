«إسعاف دبي» و«دبي للثقافة» تبحثان التعاون وتطوير الشراكات

المصدر: دبي - البيان

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بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف آفاق تطوير الشراكات والتعاون المشترك مع هيئة الثقافة والفنون في دبي بهدف تحقيق أفضل علاقة تكاملية بين الطرفين تدعم جودة الحياة في دبي.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهالة بدري المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي وذلك في مقر «إسعاف دبي» بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

حرص

وأكد خليفة الدراي حرص المؤسسة على إيجاد صيغة شراكة استثنائية بين الطرفين بما يشكل إضافة نوعية في مجال التعاون المشترك وإسعاد أفراد المجتمع معرباً عن استعداد المؤسسة لتقديم خدمات نوعية متخصصة للهيئة وجهوزيتها لتغطية الفعاليات والمواقع والأحداث والمشاريع التي تشرف عليها وتديرها «دبي للثقافة» بشكل عام.

من جانبها رحبت هالة بدري بإقامة شراكة بين «دبي للثقافة» و«إسعاف دبي» وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في دعم الإبداع والمبدعين والرؤية الأوسع للإمارة ولا سيما المتعلقة بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تؤديه «إسعاف دبي» كخط الدفاع الأول في الإمارة من خلال خدماتها الاحترافية المبتكرة والرائدة.

جودة

بدورها تحدثت الدكتورة عائشة المطوع مديرة مكتب الاستراتيجية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن جودة الحياة في دبي والدور المؤسسي المشترك بين الجهات لتعزيز استراتيجية وتوجهات القيادة الرشيدة في ما يخص الحضور في خريطة الإبداع من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مبتكرة واستثنائية بما يواكب طموح إمارة دبي الخاص تجاه رضا وإسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين.

وتم في الزيارة عرض مادة فيلمية عن أفضل الممارسات والخدمات التخصصية التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمتعاملين والمجتمع بشكل عام ودور المؤسسة البارز في مواجهة الأزمات وخصوصاً أزمة «كوفيد-19» وكيفية تعاملها معها بكل احترافية ومهنية من خلال كوادرها البشرية وتجهيزات أسطولها المتطورة وخدماتها المختلفة المتميزة بالإضافة للأنظمة والبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تم تطويرها من قبل المؤسسة والابتكارات التي تتناسب مع ظروف الجائحة فضلاً عن استعراض أسطول مركبات الإسعاف على اختلاف أنواعها.

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