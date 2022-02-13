طقس الإمارات غداً.. غائم جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر نهاراً .

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. و الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 02:01 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 19:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.

ويكون بحر عمان متوسط إلى خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:46 والمد الثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 14:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 85 35

دبي 24 19 80 35

الشارقة 23 17 75 30

عجمان 24 17 80 35

أم القيوين 23 16 80 40

رأس الخيمة 24 15 80 35

الفجيرة 26 20 75 30

العين 24 15 85 35

ليوا 23 16 85 25

الرويس 21 17 70 25

السلع 22 16 75 30

دلما 22 17 85 40

طنب الكبرى 22 16 80 35

طنب الصغرى 22 16 80 35

أبو موسى 22 16 80 35

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