طرق دبي تبدأ تجارب وتجهيز الخرائط الرقمية لمركبات كروز ذاتية القيادة نهاية العام الجاري

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز، لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني، أعلن معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بدء التجارب وتجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة كروز ذاتية القيادة، في نهاية العام الجاري، تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تشغل مركبات الشركة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، لوفد شركة كروز الأمريكية، برئاسة انتوني جريجوري نائب رئيس الشركة للتطوير في الولايات المتحدة، وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في تقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، إلى جانب خطة توريد المركبات، والجوانب التشغيلية، التطورات المتعلقة بتشغيل المركبة ذاتية القيادة في ولاية سان فرانسيسكو، وإنتاج سيارة "أوريجن" ذاتية القيادة حيث ستكون دبي المنصة العالمية لتشغيل هذه المركبة.

حضر اللقاء من الهيئة أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد عبدالله يوسف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ومن شركة كروز، السيد جيمي بست مدير تطوير الشراكات، وعدد من المديرين من الجانبين.

وقال معالي مطر الطاير: تسهم هذه المبادرة في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وأضاف: ستكون دبي المنصة العالمية لانطلاق نموذج أوريجن Origin من شركة كروز، وهي مركبة مخصصة للتنقل المشترك دون سائق، وسيكون عام 2023 موعد تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة بعدد محدود، مع خطط لزيادة هذه المركبات تدريجياً لتصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030، مؤكداً أن تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير التي اعتمدتها الهيئة العام الماضي الخاصة بالجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي، وتنقسم إلى قسمين، جماعية وفردية.

وأشار إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة النقل والمواصلات، ويوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحامات في المدينة، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، حيث يعد الخطأ البشري المسبب الرئيس لأكثر من 90% من الحوادث، كما تمتاز بكونها مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وقادرة على خدمة شريحة كبيرة من المتعاملين وتحديداً فئة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم.

زيارات ميدانية

زار وفد شركة كروز، بعض المناطق في دبي لدراسة أفضل المواقع لبدء تشغيل الخدمة الأولى من نوعها، بناء على بعض المعايير الفنية وعلى رأسها جهوزية البنية التحتية والطلب المتوقع على الخدمة، كما وقع الوفد على الإطار التشغيلي للخدمة والبنود التفصيلية مع هيئة الطرق والمواصلات.

ولضمان تشغيل الخدمة العام المقبل، عقدت هيئة الطرق والمواصلات، اجتماعاً موسعاً ضم إلى جانب وفد شركة كروز، مسؤولين من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جرى خلاله مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بتشغيل المركبة والممكنات الرئيسة التي تشمل المواصفات والمقاييس والبنية التحتية الضرورية.

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