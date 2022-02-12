صقرغباش يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في المملكة المتحدة

المصدر: لندن- البيان

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، طلبة الإمارات المبتعثين والدارسين في عدد من الجامعات بالمملكة المتحدة والذي يأتي في إطار حرص المجلس على التواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها، بما يمكن المجلس من تعزيز المشاركة المجتمعية وتجسيد دوره كممثل لشعب الاتحاد.

وجاء اللقاء في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى المملكة المتحدة علي رأس وفد برلماني من المجلس والتي تم خلالها لقاء رئيس مجلس العموم البريطاني وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان ولجنة الصداقة البرلمانية البريطانية - الإماراتية.

وعبر معاليه وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن سعادتهم بلقاء الطلبة المبتعثين والدارسين في المملكة المتحدة وحثهم على التميز والتفوق العلمي، من أجل العودة إلى الوطن محملين بأرقى المهارات والمعارف الحديثة التي تمكنهم من الاضطلاع بدور رئيس في مسيرة تنمية وازدهار الإمارات بالمجالات كافة.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم في عضويته الدكتور علي راشد النعيمي و كلاً من الدكتور طارق حمبد الطاير وسارة محمد فلكناز ومروان المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.

وفي بداية اللقاء نقل معالي صقر غباش تحيات القيادة الرشيدة إلى أبنائنا الطلبة الذين يتواجدون في المملكة المتحدة لمواصلة تعليمهم الجامعي والأكاديمي، وتمنيات سموهم بأن يوفقهم الله ويعودوا إلى الدولة مسلحين بالعلم للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة.

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