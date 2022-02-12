غداً.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 55 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب - شديد الاضطراب، ويحدث المد الثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 31:18، والجزر الثاني عند الساعة 05:14.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21، والمد الثاني عند الساعة 07:46، والجزر الأول عند الساعة 00:14، والجزر الثاني عند الساعة 56:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 17 80 35

دبي 22 19 75 35

الشارقة 21 14 75 30

عجمان 22 20 75 25

أم القيوين 22 14 75 30

رأس الخيمة 21 16 75 30

الفجيرة 24 16 75 25

العين 22 15 85 30

ليوا 23 13 85 35

الرويس 22 16 75 30

السلع 22 10 75 25

دلما 22 16 75 35

طنب الكبرى 23 18 80 40

طنب الصغرى 23 18 80 40

أبو موسى 23 18 80 35 .

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