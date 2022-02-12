«صحة دبي» تطلق «هاكاثون مستقبل الصحة 2030»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها بفعاليات "شهر الإمارات للابتكار" مبادرة "هاكاثون مستقبل الصحة 2030" التي تهدف إلى فتح المجال أمام أفراد المجتمع للمشاركة في صياغة مستقبل الصحة بأفكار مبتكرة تساهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي.

وتركز المبادرة التي ستستمر حتى 25 من فبراير الجاري على ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بالصحة النفسية والصحة الرقمية والصحة الوقائية حيث رصدت الهيئة مبلغ 15000 درهم للفائزين الثلاثة في المبادرة حيث سيتم اختيار فائز واحد عن كل مجال من المجالات الثلاثة .. مشيرة إلى أن الإعلان عن الفائزين سيكون يوم 28 فبراير الجاري.

وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإبتكارات والحلول الذكية التي تشارك بها الهيئة خلال فعاليات "شهر الامارات للابتكار" والتي تساهم بشكل فاعل في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

وأكدت مي الدوسري مديرة مركز الإبتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي على أهمية مبادرة "هاكاثون مستقبل الصحة 2030" ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية وصياغة المستقبل الصحي والوصول إلى نماذج مبتكرة للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال انتاج الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموس يساهم في تقديم واستدامة خدمات الرعاية الصحية.

واستعرضت معايير تقييم الأفكار المبتكرة ومنها ريادة الفكرة على مستوى الدولة ومستوى مساهمتها في تغيير نمط العمل والارتباط والتكامل التام مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي وتوجهات حكومة الإمارات، ومدى قابلية الفكرة للتنفيذ، وأثرها على الفئة المستهدفة.

وقالت إن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع للتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة ضمن ثلاثة مجالات رئيسية تتعلق بالصحة النفسية والصحة الرقمية والصحة الوقائية، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير أساليب وتقنيات خدمات الصحة النفسية والانتقال بها من الوقاية إلى التشخيص والعلاج.

وأكدت سعى هيئة الصحة بدبي إلى توظيف التقنيات الصحية مثل الذكاء الاصطناعي والبرامج الرقمية ذات الأثر الإيجابي على تحسين جودة حياة الأفراد بالإضافة إلى تطوير المنظومة الصحية من خلال توفير حلول متماشية مع احتياجات المجتمع لافتة إلى أولوية الهيئة في التغلب بشكل استباقي على التحديات الصحية المستقبلية في مجال الصحة الوقائية، وذلك من خلال رصد وتحديد الأمراض السارية.

ونوهت مي الدوسري إلى سهولة المشاركة في هذه المبادرة من خلال الرابط

https://dhainnovate.bnsights.com/ ..

ودعت أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة التي ستنعكس نتائجها الإيجابية على مستقبل صحة الأجيال القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز