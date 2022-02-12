4000 شركة من 120 دولة بمعرض جلفود غداً في دبي

المصدر: البيان

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يشارك أكثر من 4 آلاف شركة ونخبة من المتحدثين والخبراء ورواد الفكر من 120 دولة في معرض جلفود 2022 الذي ينطلق يوم غد (الأحد) في دبي ويستمر لمدة خمسة أيام يجتمع خلالها قادة القطاع في دبي لرسم الملامح المستقبلية لمشهد الأغذية والمشروبات العالمي وتسليط الضوء على مكانة الإمارة الرائدة في القطاع.

ويعد جلفود 2022 المعرض السنوي الأكبر من نوعه على مستوى العالم ومنصة التوريد العالمية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في دورته السابعة والعشرين

وتشهد الفعالية الكبرى انطلاق حملة الحد من الهدر الغذائي الأولى من نوعها بهدف إحداث تحرك عالمي بهذا الشأن، كما تركز على الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية والمشروبات لتشكل دورة هذا العام نقطة تحول مفصلية في تاريخ القطاع تهدف إلى مواكبة تغير سلوكيات وتوجهات العملاء والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بخصوص التغير المناخي وتعزيز الالتزام بممارسات الاستدامة ومواكبة الطلب المتنامي على الأغذية الصحية.

وتستقطب الفعالية العالمية الأولى على أجندة القطاع لهذا العام والتي تشغل 21 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 4 آلاف شركة ونخبة من المتحدثين والخبراء ورواد الفكر من 120 دولة بجانب عدد من أبرز الطهاة الحائزين على جوائز ومدراء الشركات وصناع السياسات الحكومية بهدف التواصل ووضع الخطط المستقبلية بهدف تغيير القطاع للأفضل.

مرحلة مفصلية

وتؤكد مجموعة إفكو إحدى أكبر شركات منطقة الشرق الأوسط المتخصصة بإنتاج وتوريد المنتجات الزراعية والغذائية المعالجة أن معرض جلفود 2022 يتزامن مع مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة والقطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال رضوان أحمد المدير التنفيذي لمجموعة إفكو أن معرض جلفود يوفر لمجموعة إفكو وغيرها من الشركات الرائدة في القطاع وللعملاء بشكلٍ عام منصةً مميزة للتواصل المباشر والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه القطاع في عصرٍ يعتمد على التواصل الافتراضي بشكلٍ كامل.

وأعتبر أن فعاليات المعرض لهذا العام تنطلق في توقيتٍ مثالي بالنسبة للمنطقة بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي ..متوقعاً أن تشهد الدورة الحالية تسجيل أعداد أكبر من الزوار مقارنةً بالسنوات الماضية ما يُعد أبرز تقدير للجهود التي بذلتها الأطراف المعنية.

وأوضحت يونيليفر شركة الأغذية العالمية أن المعرض سيشهد مشاركةً أكبر من العلامات التجارية الصديقة للبيئة للترويج لأساليب العيش المستدام حيث قال أنيربان موليك مدير تطوير الأعمال لدى شركة يونيليفر أن جلفود 2022 سيركز على مجموعة محددة من التحديات التي يواجهها القطاع لتقديم حلول لها بما في ذلك استيراد الأغذية وشحنها والتضخم الذي طرأ على أسعار السلع الغذائية.

وعبر ألان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية عن حماسهم للمشاركة في معرض جلفود بأحدث دوراته الذي يجمع باقة من أبرز اللاعبين في القطاع..مؤكداً أن الحدث يُتيح فرصة مثالية لتسليط الضوء على النمو الكبير والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي.

أحدث التقنيات

وتسلط الفعالية المرتقبة التي تستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير الجاري الضوء على أحدث التوجهات والتقنيات والمنتجات في قطاع الأغذية والمشروبات. كما يستكشف جلفود 2022 أبرز التحديات والتحولات في قطاع الأغذية العالمي بما في ذلك الابتكارات الحيوية في مجال الزراعة الخلوية القائمة على إنتاج الأغذية الحيوانية باستخدام أساليب زراعة الخلايا والتوجهات الحديثة المتعلقة بالوجبات غير السريعة والأطعمة النباتية بالإضافة إلى مواضيع التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والاستدامة بما فيها الحد من الهدر.

ويشهد المعرض بالإضافة إلى حضور الجهات العارضة الدائمة مشاركة أجنحة جديدة ممثلة عن قطاع المأكولات البحرية في النرويج والأوروغواي وباناما وأوزبكستان فضلاً عن الجهات المستقلة الجديدة مثل الشركات المنتجة من أستراليا وكولومبيا والأوروغواي وسويسرا وباناما وجنوب أفريقيا وهونج كونج.

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي أن جميع دول العالم تأثرت بالتحولات التي طرأت على القطاع وشملت كامل منظومته بما في ذلك التقنيات الزراعية وعمليات الإنتاج والتغليف والتوزيع والتي يسلط المعرض عليها الضوء في فعالياته لهذا العام. كما يناقش المعرض العالمي مجموعة من المواضيع الجديدة التي تهدف إلى توفير مستقبل أفضل للقطاع مثل التقنيات الحديثة وتحسين الأنظمة الغذائية والتنوع في القطاع والصحة والاستدامة.

مدراء علامات تجارية

يشارك في فعالية جلفود إنسباير الجديدة كلياً مجموعة من مدراء العلامات التجارية الكبرى وخبراء تقنيات الأغذية وصناع السياسات وقادة قطاع التجزئة ومؤسسي الشركات الناشئة والمتخصصين بشؤون الزراعة والمحللين حيث يناقشون خلال جلسات المؤتمر المتخصصة التي تستمر لمدة خمسة أيام أحدث التوجهات ويشاركون أفكارهم القيمة لوضع خارطة طريق لمستقبل أفضل للقطاع.

ويرتقي جلفود 2022 بتجارب الطهو إلى مستويات جديدة كلياً بمشاركة مجموعة من الطهاة والمطاعم الحائزين على جوائز بما في ذلك مطعم أورفلي بروز بيسترو في دبي المصنف رقم 6 على قائمة أفضل 50 مطعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 .

وتشهد الفعالية أيضاً مشاركة أكثر من 70 طاهيا من 50 مطعماً لابتكار ألف طبق خلال خمسة أيام في فعالية جلفود توب تيبل.

ومن بين الأسماء المشاركة في عروض الطهي الحية الشيف توم إيكنز الحائز على نجمتي ميشلان الذي يساهم في استكشاف أبرز التوجهات العالمية الجديدة في القطاع.

ومن المقرر أن ينعقد معرض جلفود 2022 في ظل مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة لضمان بيئة عمل آمنة. وقد أثبت مركز دبي التجاري العالمي إمكانياته في تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أرقى إجراءات السلامة.



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