كهرباء دبي تتلقى 7000 فكرة مبتكرة عبر منصة "أفكاري" في 2021

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 7,000فكرة في العام 2021 من خلال منصة "أفكاري" الإلكترونية الداخلية المخصصة لتشجيع موظفي الهيئة على الإبداع والابتكار، ليصل بذلك إجمالي عدد الأفكار التي استقبلتها الهيئة عبر المنصة منذ العام 2015 إلى أكثر من 47 ألف فكرة. ونظمت الهيئة افتراضياً خلال العام الماضي 9 حملات ترويجية و 86 ورشة عمل و 78 جلسة عصف ذهني، لتحفيز الموظفين على المشاركة في مبادرات الهيئة ومشاريعها، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ودراستها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تعمل الهيئة من خلال برامج الأفكار والمقترحات على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها وكافة أفراد المجتمع، وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة وبناء مستقبل مستدام، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم. ويعكس تفاعل موظفي الهيئة مع منصة "أفكاري" إدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم والتزامهم بالارتقاء بالعمل الحكومي وبيئة العمل عبر مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، مما يسهم في تعزيز التواصل مع الموظفين، وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة لمتعامليها وشركائها وموظفيها."

وتتيح منصة "أفكاري" للموظفين التعليق على أفكار ومقترحات زملائهم والتصويت لها، والتعاون، ومشاركة أفضل الممارسات. ويتيح البرنامج التعرف بصورة أكثر عمقاً وفعالية إلى أفكار ومقترحات موظفي الهيئة، ويوفر للهيئة مخزوناً مركزياً لإدارة الابتكار وضمان استمرار التطوير والتحسين في الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز