84 مبادرة لبطاقة «إسعاد» تبهج الموظفين وعائلاتهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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انطلقت بطاقة «إسعاد» منذ سنوات بفكرة تمحورت حول منح خصومات للعاملين في شرطة دبي في كافة المجالات، وامتدت لتشمل معظم موظفي الحكومة في مختلف إمارات الدولة ولم تعد بطاقة خصومات عادية بعد تحولها إلى شراكات عالمية، في طريق أن تصبح بطاقات الخصومات الأقوى في العالم، حيث أطلقت البطاقة 84 مبادرة مختلفة لمساعدة ومؤازرة أعضاء البطاقة وعائلاتهم.

خطة

وتفصيلاً كشفت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي لـ«البيان»، أن فريق لجنة بطاقة إسعاد المكون من 60 موظفاً يعملون وفق خطة استراتيجية مدروسة للوصول بالبطاقة إلى العالمية، بحيث ستصبح بطاقة الخصومات الأفضل من نوعها في العالم لإفادة الأعضاء الذين يزيد عددهم على 150 ألف موظف، والعدد قابل للزيادة مع الإقبال الكبير من قبل المؤسسات والهيئات على المشاركة في البطاقة لإفادة موظفيهم.

وقالت العامري: إن فكرة بطاقة إسعاد لا تقتصر على كونها بطاقة خصومات فقط، بل يوجد جانب إنساني برعاية وتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

حيث تم إطلاق 84 مبادرة إنسانية لمساعدات تضمنت مساعدات مالية ولوجستية في قطاعات التعليم والصحة والسكن وغيرها، واكتسبت البطاقة ثقة كبيرة من كافة شرائح المجتمع، وضمن الحالات التي تمت مساعدتها مساعدة موظف احترق منزله فتم توفير سكن بديل، وآخر تراكمت عليه الديون ومصاريف مدرسة أبنائه بسبب مروره بأزمة صحية ومادية كبيرة وتمت مساعدته وغيرها من الحالات المختلفة.

توقعات

وأشارت العامري إلى أن نسبة نمو البطاقة تخطت التوقعات ليس فقط في حجم الشراكات واتفاقيات التعاون داخل الدولة، بل امتدت إلى تلقى طلبات من فنادق وجامعات ومستشفيات من خارج الدولة تطلب التعاون مع لجنة بطاقة إسعاد، ويتم دراسة كل طلب وفقاً لما هو في مصلحة الأعضاء، منوهة إلى أن هناك جهات تمنح البطاقة خصومات تزيد على 60% في سابقة تعتبر الأولى من نوعها لأي بطاقة خصومات، وهذا الأمر يساهم في إسعاد الأعضاء وعائلاتهم من مختلف الجنسيات.

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