«الفيلر والبوتكس» أكثر عمليات التجميل للرجال والنساء

المصدر: دبي- عماد عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة فايزة آل علي استشاري الأمراض الجلدية ورئيسة مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والليزر والطب التجميلي «دياد - ديال»، أن الكثير من الجراحات التجميلية التقليدية استبدلت عبر إجرائها بالتقنيات العلاجية التجميلية المتطورة، في ظل توفر التقنيات الجديدة في عالم التجميل، وبينت أنه زاد الإقبال في الفترة الأخيرة على «فيلر الأنف».

‏وأشارت إلى أن أكثر العلاجات التجميلية طلباً بالنسبة للنساء «الفيلر» في المرتبة الأولى ثم «البوتكس والشد بالأجهزة»، وأما بالنسبة للرجال فالعلاجات الأكثر طلباً تتمثل بعلاجات الشعر والبوتكس والفيلر ومن ثم الليزر.

علاجات

وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة زاد إقبال المراهقين على الاهتمام بمظهرهم من خلال اللجوء إلى عيادات التجميل، وحسب اللوائح والقوانين لا يسمح بإجراء العلاجات والعمليات التجميلية لمن هم أقل من 18 سنة إلا بموافقة ولي الأمر، والعلاجات التي تكون مطلوبة عند الفئات الصغيرة في العمر هي الاهتمام بالبشرة كتنظيف البشرة والليزر، وأما الفئات في أوائل العشرين فيتجهون لـ«الفيلر».

‏وقالت الدكتورة فايزة: زاد الوعي في الفترة الأخيرة من قبل فئات المجتمع من النساء والرجال، فلم يعد هناك محاولة لتقليد الأشكال الأخرى والتي تحولهم إلى أشكال غير مرغوبة، بل الطلب زاد على التجميل الطبيعي الذي يحسن من مظهر البشرة ويخفف علامات التقدم في السن ويخفي بعض العيوب.

اهتمام

‏وأشارت إلى أنه زاد الاهتمام في الفترة الأخيرة في تشخيص أورام الجلد السرطانية والكشف المبكر عن تلك الحالات له دور مهم في تقديم العلاج في الوقت المناسب، ومن ضمن العلاجات الجديدة علاج جديد موضعي وهو مرهم يستخدم على الجلد المصاب، ولم يكن موجوداً سابقاً، وتم إدخاله مؤخراً إلى مستشفيات الدولة.

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