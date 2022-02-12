أنظمة ذكية للمواقف العامة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع المواقف الذكية والذي يعنى بتطوير أنظمة مراقبة المواقف في إمارة عجمان، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة والسير قدماً في مضمار التحول الرقمي الكامل. وذلك بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة ورئيس فريق عمل المشروع، ويوسف محمد الشيبة مستشار سمو رئيس الدائرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد خلال الإطلاق: أن الدائرة تسعى لتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجويد العمل والارتقاء به، والذي يلقي بظلاله الإيجابية على شتى نواحي الحياة، موضحاً أن المشروع اعتمد على تسخير الأنظمة الذكية، لحوكمة عملية إدارة المواقف وتحقيق زيادة فاعلية وكفاءة تنظيم المواقف.

وذكر أن الدائرة ارتأت إطلاق هذا المشروع النوعي تزامناً مع شهر الابتكار 2022، لحرصها على تبني المشاريع الحيوية والتي يلمس أثرها الجميع، وتعود بالعديد من المنافع الإيجابية، لافتاً إلى أن الدائرة ستوظف الكاميرات الثابتة والمركبات المزودة بالكاميرات الذكية في المواقف المدفوعة في الإمارة والبالغ عددها 17261، للعمل على إدارة المواقف بكفاءة وفاعلية وإنجاز كافة العمليات المرتبطة بها خلال ثوانٍ متعددة.

ومن جانبه، قدّم حميد الفلاسي شرحاً مفصلاً للحضور عن المشروع الذكي ومراحل العمل به وأهدافه ورؤيته والمتضمنة لإدارة الوقت بكفاءة وإدخال البيانات بفاعلية، موضحاً أن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع ستضم شارع الشيخ راشد بن حميد، وشارع الشيخ حميد بن راشد، ومنطقة سوق الذهب، وشارع محمد سالم بو خميس، وستشتمل المرحلة الثانية توسعة نطاق المشروع وتنفيذه في جملة من الشوارع الحيوية.

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