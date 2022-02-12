«صحة دبي» تطرح ابتكارات كوادرها الطبية المميزة

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة الصحة بدبي في «الإمارات تبتكر في إكسبو»، بمجموعة من الابتكارات التي أنتجتها كوادر بشرية مبدعة من أطباء الهيئة، إلى جانب عدد من التطبيقات والبرامج والوسائل الرقمية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها في منشآتها الطبية، في مختلف المجالات.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث المهم تعزيزاً لدورها البارز، وحرصها الشديد على خلق بيئة داعمة وآمنة للابتكارات.

منصة

وتشارك الهيئة كذلك بــ«هاكاثون مستقبل الصحة 2030»، وهو منصة إلكترونية تستهدف مشاركة جميع أفراد المجتمع في تشكيل رؤى مستقبل الصحة بأفكار مبتكرة تركز على 3 مجالات رئيسية، هي: الصحة النفسية، والصحة الرقمية، والصحة الوقائية.

توجه

وبهذه المناسبة قال عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي: إن مبادرة شهر الإمارات للابتكار التي كانت قد بدأت كأسبوع فقط في العام 2015، هي واحدة من المبادرات الاستثنائية الفريدة من نوعها، التي عكست وجهة الدولة ومكانتها في ساحة الإبداع والابتكار، التي تعد الساحة الأبرز والأقوى في منافستها دولياً.

تطور

وذكر أن تطور المبادرة من أسبوع إلى شهر في العام 2018، أي في غضون سنوات قليلة معدودة، يشير بوضوح إلى النجاح الذي حققته المبادرة، والفرص التي أوجدتها لحفز المؤسسات الحكومية والخاصة على التخلص من كل الأشكال النمطية والمألوفة في أداء الأعمال وفي الإنتاج وفي مختلف مواقع العمل، كما حفزتها أيضاً على الاهتمام ببيئة العمل لتكون حاضنة للمدعين وللأفكار المبتكرة، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز.

وأضاف الكتبي: إن هيئة الصحة بدبي تولي شهر الابتكار جل اهتمامها، لذلك تشارك هذا العام في «الإمارات تبتكر في إكسبو»، وهي ترى في هذه المشاركة الفرصة الكبيرة لطرح ما أنتجته عقول الهيئة من تقنيات وحلول ذكية وما ابتكرته من تطبيقات في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم ما تقتنيه المستشفيات والمراكز والعيادات من التجهيزات والوسائل فائقة المستوى، والأحدث عالمياً.

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