231 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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صرح أمين عام صندوق الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري أن إيرادات صندوق الزكاة لعام 2021م بلغت نحو 231 مليوناً و491 ألفاً و 443 درهماً، بزيادة إيجابية بلغت 5% تقريباً عن العام السابق. ويأتي هذا التصريح التزاماً من صندوق الزكاة بمبدأ الإفصاح والشفافية لتعزيز مبادئ الحوكمة المعتمدة في صندوق الزكاة.

وأضاف أن الصندوق نجح – بفضل الله - في العام 2021م في تحقيق أهدافه المخطط لها بالوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وتحقيق الإيرادات المستهدفة في خططه الاستراتيجية المعتمدة؛ حيث بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 43 قناة هو 226.047 مائتان وستة وعشرون ألفاً وسبعة وأربعون مزكياً من خلال مختلف قنوات التحصيل، تصدرتها الإيرادات من خلال القنوات التقليدية 35 مليوناً و60 ألفاً و91 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال القنوات الذكية وبلغت 9 ملايين و960 ألفاً و216 درهماً، ومن القنوات الإلكترونية، حيث بلغت 4 ملايين و981 ألفاً و704 دراهم.

كما أضاف أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وبصورة دورية.

وأشار المهيري إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال البوابات الرقمية للحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي وحكومة دبي، وعبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مع مؤسسة اتصالات، وغيرها.

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