وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الجيبوتية تعززان التعاون الإعلامي

المصدر: دبي - وام

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وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الجيبوتية لتعزيز التعاون بينهما في مجال تبادل الخدمات الإخبارية والمحتوى الإعلامي.

تأتي المذكرة، التي تم توقيعها في مكتب وكالة أنباء الإمارات بدبي، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية جيبوتي في مختلف المجالات والقطاعات.

وقع المذكرة كل من محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وعبد الرزاق علي ديرنيه مدير عام وكالة الأنباء الجيبوتية بحضور موسى محمد أحمد سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المهني بين الوكالتين في مجال الإعلام عبر تبادل مختلف المواد الإعلامية في نطاق تغطيتهما وخدمة مشتركيهما من وسائل الإعلام.

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