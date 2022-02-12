محمد الشرقي يستقبل مدير مركز البحث والإنقاذ الوطني

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء الطيار الدكتور ستيفن توماجن مدير عام مركز البحث والإنقاذ الوطني، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول مهام الإنقاذ الوطني في الدولة وعمليات التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة. ولفت سموه إلى ضرورة تعميم ثقافة الإنقاذ الوطني من خلال محاضرات وجلسات توعوية بالجامعات والمدارس بين جيل الشباب.

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