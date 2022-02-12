مؤسسة مطارات دبي توقع إعلان قصر باكنجهام

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي والأمير ويليام، دوق كامبريدج، مؤسس منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» توقيع مطارات دبي على «إعلان قصر باكنجهام» كدليل على دعمها لمنع التجارة غير المشروعة بالحياة البرية.

وأكد بول غريفيث التزام مركز النقل الدولي بعدم التسامح أو التهاون مع أي عمليات تهدف إلى الاتجار غير المشروع للأحياء البرية.

وأضاف: يشكل الاتجار بالحياة البرية قضية عالمية تصنف ضمن أكبر 5 جرائم عالمية للتربح. وباعتبارها الجهة المشغلة لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، تؤكد مؤسسة مطارات دبي على التزامها الكامل بدعم الجهود العالمية والمساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع للأحياء البرية.

حرص

وأضاف: لطالما حرص الأمير وليام، على إطلاق مبادرات عالمية تهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة التجارة غير القانونية للحيوانات البرية، ومن جانبنا نتعهد في مؤسسة مطارات دبي من خلال التوقيع على إعلان قصر باكنجهام، بالشراكة مع فريق عمل منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» التي أسسها الأمير وليام وتضم مجموعة من الحكومات والمؤسسات الدولية، بالمساهمة بفعالية في الجهود المبذولة من أجل التصدي للإتجار غير المشروع بالأحياء البرية وتحمل المسؤولية تجاه هذه القضية الهامة.

وأشار غريفيث إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي الذي يربط بين جميع أنحاء العالم، قائلاً: تحتل إمارة دبي مكانة استراتيجية كمركز للتجارة الدولية، لذا فإن تعزيز التعاون بين كل من «مؤسسة مطارات دبي» و«دي بي وورلد» و «جمارك دبي» مع فريق عمل المنظمة، سيشكل دفعة قوية في سبيل مكافحة قضايا الإتجار من أجل القضاء على النقل غير المشروع للأحياء البرية عبر الحدود.

التزام

وأضاف غريفيث: بصفتها عضواً وشريكاً رئيسياً في هذه المنظمة، تؤكد مؤسسة مطارات دبي على التزامها المطلق بعدم التهاون أو التسامح في التصدي لقضايا الاتجار بالأحياء البرية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم والتنسيق المشترك مع الشركاء والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم بشأن مشاركة البيانات، وإيجاد وتطوير الحلول الاستراتيجية، ووضع السياسات التي تسهم في معالجة هذه القضية.

شكر

واختتم: نشكر الأمير وليام على رؤيته الحكيمة وتأسيس المنظمة التي تجمع بين مختلف الشركاء من جميع شرائح المجتمع للمساعدة في حماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وإنهاء الاتجار بها.

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