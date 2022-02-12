مخيم بحيرة الوثبة وجهة ترفيهية جديدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن افتتاح مشروع موقع تخييم جديد على طول بحيرة الوثبة، والذي سيوفر لسكان أبوظبي وجهة جديدة مميزة وآمنة للتخييم والتنزه، تضاف إلى الوجهات الترفيهية والطبيعية العديدة التي تحتضنها العاصمة الإماراتية.

ويقدم مشروع «مخيم بحيرة الوثبة» الجديد، المزيد من الفرص والأنشطة لسكان وضيوف أبوظبي من خلال التوسع في منطقة بحيرة الوثبة، وتعمل دائرة البلديات والنقل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى توفير الحماية الكاملة للبيئة الطبيعية المحيطة بالمنطقة، والتي تجمع الصحراء مع البحيرة بأسلوب مذهل.

وتوفر مواقع التخييم الجديدة مجموعة من الأنشطة والاستخدامات المختلفة لكل من سكان أبوظبي وضيوف الإمارة على حد سواء، من خلال تقديم تجربة مغامرات متكاملة في قلب الطبيعة الساحرة لصحراء أبوظبي، تربط محبي الطبيعة والأنشطة الخارجية بالموقع المميز لبحيرة الوثبة، الذي سيضيف إلى مضمار بحيرة الوثبة للدراجات، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز من صحة ورفاهية السكان وارتباطهم بالبيئة الطبيعية المحيطة.

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